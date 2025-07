Salvati 7 ragazzi bloccati su un isolotto sul Piave

Una domenica di paura si è trasformata in un lieto fine lungo le rive del Piave a Ponte di Piave. Sette giovani sono stati salvati in extremis dagli eroi dei vigili del fuoco, che con coraggio e professionalità hanno affrontato le acque impetuose per portarli in salvo. Un esempio di solidarietà e prontezza che ci ricorda l’importanza del valore umano nei momenti di emergenza. La loro storia si conclude con un sospiro di sollievo e un invito alla prudenza.

Ponte di Piave (TV), 7 lug. (askanews) - Salvati dai vigili del fuoco 7 ragazzi, erano rimasti bloccati su un isolotto sul Piave a causa dell'innalzamento delle acque del fiume. A recuperarli oggi pomeriggio, intorno alle 18, gli elisoccorritori del reparto volo di Venezia, i soccorritori fluviali alluvionali e i sommozzatori di Venezia. A Ponte di Piave (TV), in provincia di Treviso, l'intervento delle squadre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvati 7 ragazzi bloccati su un isolotto sul Piave

In questa notizia si parla di: piave - salvati - ragazzi - bloccati

Maltempo, 7 ragazzi bloccati su isolotto sul Piave: salvati dai vigili del fuoco - Un episodio di grande coraggio e tempestività: sette giovani rimangono bloccati su un isolotto nel Piave, travolti dalla furia della piena.

Intrappolati in un isolotto sul Piave, sette ragazzi salvati dagli elicotteri; Maltempo, 7 ragazzi bloccati su isolotto sul Piave: salvati dai vigili del fuoco; Ancora allarme maltempo, sette ragazzi salvati dal Piave in piena.

Salvati 7 ragazzi bloccati su un isolotto sul Piave - (askanews) – Salvati dai vigili del fuoco 7 ragazzi, erano rimasti bloccati su un isolotto sul Piave a causa dell’innalzamento delle acque del fiume. Da askanews.it

Treviso, piena improvvisa del Piave: 7 ragazzi bloccati sopra un isolotto. Salvati con l'elicottero - Una piena improvvisa sul fiume Piave ha sorpreso un gruppo di sette ragazzi sopra un isolotto a Fagarè di San Biagio di Callalta, in provincia ... Scrive msn.com