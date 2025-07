Russia il luogo dove è stato trovato morto l' ex ministro russo appena deposto da Putin

In un episodio che scuote la politica russa, il paese si trova di fronte a un mistero inquietante: l'ex ministro dei Trasporti appena deposto da Putin è stato trovato morto. Un caso che getta ombre su un regime segnato da sospetti e tensioni, lasciando il pubblico a chiedersi cosa si nasconda dietro queste tragedie.

Il ministro dei Trasporti russo è stato trovato morto in Russia con una ferita da arma da fuoco in quello che gli inquirenti definiscono un apparente suicidio, hanno riferito lunedì le autorità investigative — una notizia arrivata poche ore dopo che il Cremlino aveva annunciato la sua destituzione da parte del presidente Vladimir Putin. CREDIT MASH. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, il luogo dove è stato trovato morto l'ex ministro russo appena deposto da Putin

"La Santa Sede si offre come luogo d'incontro tra Russia e Ucraina", dice il segretario di stato vaticano Pietro Parolin - La Santa Sede si propone come mediatrice nel conflitto tra Russia e Ucraina, sottolinea il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin.

Russia, ex ministro trovato morto "suicida" poco dopo essere stato rimosso da Putin - Stamattina alle otto le agenzie di stampa russe battevano la notizia del licenziamento di Roman Starovoit, da un anno ministro dei Trasporti della Federazione e in precedenza governatore della regione ... msn.com scrive

Russia, morto il ministro dei Trasporti che era stato licenziato da Putin. "Si è suicidato in auto" - Nello stesso ministero è morto oggi un altro funzionario, Andrej Korneichuk ... Come scrive tg.la7.it