Previsioni Meteo – Allerta Regionale 6 luglio

Prepariamoci a un weekend di clima instabile e improvvisi cambiamenti: una saccatura atlantica sta portando umidità e pioggia sul Nord Italia, con fronti in arrivo tra domenica e lunedì. Le previsioni meteo sono in continuo aggiornamento per garantirti il massimo della sicurezza. Resta sintonizzato per scoprire come affrontare al meglio le prossime giornate, perché il tempo può riservare sorprese che non vorrai lasciarti sfuggire.

Una saccatura atlantica sta entrando sul continente europeo e farà affluire fino a martedì sul nord Italia correnti sudoccidentali, umide ed instabili, su cui scorrono alcuni fronti: un primo fronte giungerà nella notte tra domenica e lunedì, un altro la notte successiva. In seguito arriverà una depressione con aria fredda in quota. Previsioni meteo: Domenica 6 luglio e lunedì 7 luglio: dal primo pomeriggio di domenica e fino alla mattina di lunedì sulla regione saranno probabili rovesci e temporali; sarà probabile anche qualche temporale forte con piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento, specie su pianura e costa dove i fenomeni potranno essere più diffusi. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Previsioni Meteo – Allerta Regionale 6 luglio

In questa notizia si parla di: luglio - previsioni - meteo - allerta

Oroscopo di oggi sabato 5 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno - Preparati a scoprire cosa riservano le stelle per questa giornata di sabato 5 luglio. L'oroscopo di oggi ti guiderà tra le energie cosmiche, offrendo consigli pratici e ispirazioni su amore, lavoro e fortuna.

ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI Dal pomeriggio di oggi, sabato 5 luglio fino alla mezzanotte del 7 luglio. Queste le previsioni: Nel pomeriggio di sabato 5 luglio sono previsti temporali intensi su tutti i rilievi, anche se non si escl - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo, domani allerta su 14 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Protezione civile, allerta su 14 regioni, rischio temporali; Meteo, allerta arancione e gialla il 7 luglio 2025 per maltempo e criticità in Italia: ecco dove; Forti temporali su Milano, scatta l’allerta meteo arancione: Grandine di grosse dimensioni.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 8 luglio: le regioni a rischio - Maltempo con allerta meteo domani, martedì 8 luglio, su gran parte della penisola: sarà allerta arancione per temporali in settori di Lombardia e Veneto ... Come scrive fanpage.it

Meteo, 7 luglio con rischio di temporali violenti: le previsioni nei dettagli - Due perturbazioni sull'Italia: rischio di forte maltempo con nubifragi, grandine e potenti raffiche di vento. Si legge su meteo.it