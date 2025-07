A Wimbledon Carole Middleton spicca sugli spalti e tutti gli altri look dei presenti in attesa di vedere sua figlia Kate

Sotto il sole di Wimbledon, il pubblico si concentra su Carole Middleton, che spicca tra gli spalti con eleganza e stile. La madre di Kate si distingue in uno chemisier a righe firmato Beulah London, incarnando la perfetta eleganza estiva. Tra sguardi ammirati e applausi, osserviamo anche le altre protagoniste dell’evento, come Sophie di Edimburgo e la duchessa di Gloucester, tutte splendide esempio di raffinatezza. Un vero spettacolo di classe e charme che rende ogni momento indimenticabile.

La madre della principessa di Galles ha sfoggiato uno chemisier a righe, perfetta soluzione estiva, firmata Beulah London. Presente anche Sophie di Edimburgo con un abito scuro a fiorellini mentre la duchessa di Gloucester era elegantissima con un outfit che mescolava il colore del latte e quello del caffè. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A Wimbledon, Carole Middleton spicca sugli spalti (e tutti gli altri look dei presenti in attesa di vedere sua figlia Kate)

