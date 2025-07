Corsi INDIRE specializzati estero | proroga iscrizioni all’11 luglio

Hai ancora qualche giorno per candidarti ai corsi di specializzazione sul sostegno offerti da INDIRE! La scadenza, infatti, è stata prorogata fino alle 17:00 dell’11 luglio 2025, dando a tutti i docenti con titoli esteri in attesa di riconoscimento un’ultima opportunità. Non perdere questa occasione unica di arricchire il tuo percorso professionale e certificare le tue competenze. Approfitta ora della proroga e fai il primo passo verso il futuro!

Prorogato il termine per le candidature ai percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE. I docenti con titoli esteri in attesa di riconoscimento avranno tempo fino alle 17:00 dell’11 luglio 2025 per inviare la propria domanda di iscrizione, come stabilito da un nuovo decreto ministeriale. Nuova scadenza per le candidature Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Corsi Sostegno Indire, fino all'8 luglio c'è tempo per iscriversi ai corsi. DECRETO - Se sei un docente interessato a specializzarti nel sostegno didattico, questa è la tua occasione. L'Indire ha aperto ufficialmente le iscrizioni ai nuovi percorsi di specializzazione, validi fino all'8 luglio 2025.

