Per milioni di italiani, Giulio Scarpati resterà per sempre il caro dottor Lele Martini di "Un medico in famiglia". Dopo l’addio alla celebre fiction nel 2016, l’attore romano, classe 1956, ha continuato a dedicarsi al teatro e alla televisione, mantenendo vivo il suo talento. Ma cosa fa e dove vive oggi Giulio Scarpati? Scopriamo insieme le sue ultime avventure e progetti.

Per milioni di italiani, Giulio Scarpati è e resterà sempre il dottor Lele Martini, il medico gentile e papà amorevole protagonista della storica serie " Un medico in famiglia ", andata in onda su Rai 1 per ben dieci stagioni. Ma dopo l’addio definitivo alla fiction nel 2016, molti si sono chiesti: che fine ha fatto Giulio Scarpati? Cosa fa ora. L’attore romano, classe 1956, non ha mai davvero abbandonato il mondo dello spettacolo. Dopo aver salutato il personaggio che lo ha reso celebre al grande pubblico, ha continuato a lavorare con passione nel teatro, sua vera e grande vocazione. Negli ultimi anni, Scarpati è stato protagonista di numerose tournée teatrali in tutta Italia, portando in scena opere impegnate, spesso tratte da testi classici o contemporanei di forte valore civile e umano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giulio Scarpati, che fine ha fatto Lele di "Un medico in famiglia": cosa fa e dove vive oggi

