Tragedia sulla Gardesana: un giovane motociclista di 30 anni ha perso la vita in un incidente mortale che scuote le strade bresciane. Un dramma che mette in evidenza ancora una volta l’importanza della sicurezza e della prudenza alla guida. La tragedia si è consumata all’altezza della casa cantoniera, coinvolgendo anche un’auto con targa danese. La comunità si stringe intorno ai familiari, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica perdita.

Toscolano Maderno, 6 luglio 2025 – Ancora un incidente mortale sulle strade bresciane. Questo pomeriggio alle 17.45 si è registrata la 22esima vittima: un motociclista 30enne. Il teatro dei fatti è la strada Statale 45, la Gardesana, al confine tra Toscolano Maderno e Gargnano. La zona è quella all’altezza della casa cantoniera, vicino al cartello che segna il confine. L’incidente ha coinvolto l’uomo, un italiano e una vettura con targa danese. In quel punto la strada è rettilinea. Secondo la prima ricostruzione dei fatti la vettura straniera, con a bordo due turisti: un uomo di 53 anni e una donna di 59 anni, proveniva dalla Gardesana quando ha svoltato in via Golf. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente sulla Gardesana: morto un motociclista di 30 anni

