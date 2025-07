Sinner è finita malissimo | incrocio fatale

un momento di spontaneità che, purtroppo, si è trasformato in un incrocio fatale. Quello che sembrava un gesto innocente ha scatenato un effetto domino inaspettato, lasciando il pubblico e gli esperti a chiedersi se quella scelta impulsiva abbia segnato la fine di un’epoca o solo l’inizio di una nuova sfida per Sinner. La domanda ora è: quanto può influire un singolo istante sulle sorti di una carriera?

Jannik Sinner, la conferma che aspettavamo da tempo in un video che ha fatto il giro dei social: peggio di così non poteva proprio finire. Dopo quel bacio in mondovisione, niente è stato più come prima. Al punto che sono in tanti a pensare che sia stato proprio quello stesso bacio a causare l’insanabile rottura. Jannik Sinner, del resto, non lo avrebbe mai fatto, se Anna Kalinskaya, in preda all’entusiasmo, non l’avesse tirato verso di sé per suggellare la vittoria degli Us Open con quel gesto così spontaneo. Troppo spontaneo, forse, se rapportato alla proverbiale discrezione del numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it