Ndidi Juventus il centrocampista piace e la clausola è abbordabile ma… C’è un grosso ostacolo per portarlo a Torino | tutti gli ultimi aggiornamenti

La Juventus continua a sondare il mercato per rafforzare il centrocampo, con l’attenzione puntata su Wilfred Ndidi del Leicester. Il centrocampista nigeriano, con una clausola di circa 10 milioni di euro, rappresenta un’opportunità allettante, ma ci sono ostacoli da superare, come gli slot per extracomunitari. Riusciranno i bianconeri a superare le sfide e portare Ndidi a Torino? Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Ndidi Juventus, il centrocampista piace ai bianconeri ma attenzione agli slot per extracomunitari: i dettagli. Il mercato Juve continua a muoversi, con un occhio attento alla possibilità di rinforzare il centrocampo. Wilfred Ndidi, centrocampista nigeriano del Leicester, è finito nel mirino della Juventus grazie a una clausola da circa 10 milioni di euro che potrebbe rendere il trasferimento estremamente conveniente per i club interessati. Come confermato da Alfredo Pedullà, Ndidi è un nome che piace alla Juve, soprattutto per la sua capacità di inserirsi nella zona offensiva e di dominare il centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ndidi Juventus, il centrocampista piace e la clausola è abbordabile ma… C’è un grosso ostacolo per portarlo a Torino: tutti gli ultimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: centrocampista - ndidi - juventus - piace

Ndidi Juventus, l’indiscrezione dall’Inghilterra: contatti per il centrocampista del Leicester! Svelato il valore della clausola: ultime - L’universo Juventus si prepara a un’eventuale rivoluzione a centrocampo, con voci sempre più insistenti dall’Inghilterra su Wilfried Ndidi del Leicester.

Wilfred #Ndidi è un profilo che piace alla #juventus. È un centrocampista di 28 anni che ha disputato 9 stagioni al #Lecester. Con la retrocessione delle “volpi” si è attivata una clausola sul calciatore di 10 milioni. Su Ndidi ci sono altri club, la #Juve lo sta seg Vai su X

La #Juventus, tra domani e martedi, avrà nuovi contatti per Jadon #Sancho e lavorerà per trovare gli accordi totali con calciatore e il #ManUnited. ? #MirkoDiNatale - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, mercato low cost. Può arrivare Ndidi: è un'occasione di mercato in saldo; Ndidi, perché per la Juventus può essere un’occasione; Rimpianto di Thiago Motta e adesso uomo mercato: al Milan piace Nicolussi Caviglia.

Juventus, mercato low cost. Può arrivare Ndidi: è un'occasione di mercato in saldo - Nuova idea per il mercato della Juventus: piace Ndidi in uscita, a buon prezzo, dal Leicester. Scrive calciomercato.com

Juventus: per il centrocampo oltre a Hjulmand si pensa anche a Ndidi - La Juventus è al lavoro per regalare a Igor Tudor un nuovo centrocampista che possa rafforzare la mediana in vista della prossima stagione. Segnala it.blastingnews.com