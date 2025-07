Meduse alghe e non solo | cosa mangiano le tartarughe marine

Le tartarughe marine sono creature affascinanti con abitudini alimentari sorprendenti, molto più complesse di quanto si possa immaginare. La loro dieta varia in base a specie ed età, includendo meduse, alghe, crostacei e molluschi. Ogni specie svolge un ruolo ecologico unico nei nostri oceani, contribuendo a mantenere l'equilibrio degli ecosistemi marini. Scopriamone di più su queste meraviglie degli abissi.

Le tartarughe marine non mangiano solo meduse: la loro dieta varia molto sia in base alla specie che all'età, spaziando da alghe e piante marine fino ad arrivare a crostacei, molluschi e altri invertebrati. In tutto il mondo esistono sette specie diverse, ognuna con una dieta e ruolo ecologico diverso per gli ecosistemi marini di cui fanno parte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

