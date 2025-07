L’arringa di von der Leyen | Dobbiamo unirci contro i burattini di Putin FdI contraria alla sfiducia

L’arroganza di von der Leyen si fa sentire forte e chiara, accusando gli oppositori di essere burattini di Putin e tentando di dividere l’Europa. In un momento cruciale come questo, dobbiamo rimanere uniti di fronte a chi cerca di destabilizzare la nostra unità. La sfida è grande, ma la nostra determinazione lo è ancora di più: perché solo insieme possiamo difendere i valori di libertà e democrazia.

“È un tentativo di dividere l’Europa”. A due giorni dal voto sulla mozione di censura sul presunto “Pfizergate”, avanzata dal parlamentare rumeno del gruppo Ecr, Gheorghe Piperea, Ursula von der Leyen parla all’aula di Strasburgo con toni duri e ultimativi. E accusa i sostenitori della mozione (che, stando ai voti, non dovrebbe riservare sorprese) di essere burattini nelle mani di Putin. “Quello che sentiamo da voi sono movimenti alimentati da cospirazioni. Dagli anti-vaccinisti agli apologeti di Putin. E basta guardare alcuni dei firmatari di questa mozione”. Così durante la sua arringa alla plenaria del Parlamento europeo la numero uno della Commissione Ue. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’arringa di von der Leyen: “Dobbiamo unirci contro i burattini di Putin”. FdI contraria alla sfiducia

In questa notizia si parla di: arringa - leyen - dobbiamo - unirci

L’arringa di von der Leyen: “Dobbiamo unirci contro i burattini di Putin”. FdI contraria alla sfiducia Vai su X

L'arringa di von der Leyen: Dobbiamo unirci contro i burattini di Putin. FdI contraria alla sfiducia.

Davos, von der Leyen lancia un Piano industriale per il Green Deal: "Aiuti di Stato limitati, dobbiamo aumentare i finanziamenti Ue" - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, porta al World economic forum di Davos le preoccupazioni di Bruxelles per i sussidi Usa per la transizione energetica e il ... Riporta repubblica.it

G20: Von der Leyen (Ue), “dobbiamo porre fine a questa guerra”. Impegno per la sicurezza alimentare globale - AgenSIR - Così ha esordito Ursula von der Leyen alla sessione del vertice G20 dedicata alla sicurezza alimentare ed energetica. Scrive agensir.it