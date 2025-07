Ringo Starr è intervenuto sulla sceneggiatura del suo biopic | Non aveva nulla a che fare con noi

Ringo Starr, leggendario batterista dei Beatles, si è speso personalmente per garantire l’autenticità del suo biopic, incontrando il regista Sam Mendes. La sua attenzione ai dettagli lo ha portato a intervenire sulla sceneggiatura, soprattutto nelle sezioni dedicate alla sua vita privata e ai legami con la band. Un gesto che dimostra quanto tenga a raccontare la sua storia nel modo più fedele possibile. Continua a leggere per scoprire tutti i retroscena di questa straordinaria produzione.

Ringo Starr ha incontrato il regista Sam Mendes per far ritoccare la sceneggiatura del suo biopic, perché vuole che sia il più autentico possibile. Il cantante, però, ha dovuto rimettere mano alle parti in cui si raccontava del suo matrimonio, oltre che del rapporto con i Beatles. 🔗 Leggi su Fanpage.it

