L'Europa si trova di fronte a sfide senza precedenti, richiedendo unità e determinazione da parte di tutti gli Stati membri. Come sottolineato dal presidente Mattarella durante la sua visita a Zagabria, è fondamentale rafforzare l'integrazione e promuovere un modello di rete commerciale aperta, capace di garantire pace e stabilità nel mutato scenario geopolitico. Solo così l'Unione potrà continuare a essere protagonista sulla scena internazionale e a tutelare i propri cittadini.

"Le sfide per l'Europa si sono moltiplicate e l'Unione ha più che mai bisogno del convinto contributo di tutti i suoi Stati membri per continuare a rafforzarsi e integrarsi, per poter affrontare da protagonista il mutato contesto geopolitico". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Zagabria, al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica di Croazia Zoran Milanovic, ha indicato queste priorità per favorire l'ingresso dei Paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea, alla luce anche del difficile contesto internazionale contrassegnato da due guerra e dalla minaccia dei dazi di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, Mattarella: "Ue modello di rete commerciale aperta che garantisce la pace"

