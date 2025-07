Io sono leggenda | la spiegazione del finale alternativo del film

Sei curioso di scoprire come un finale alternativo possa cambiare la percezione di "Io sono leggenda"? Questa versione, più fedele al romanzo di Richard Matheson, rivela dettagli nascosti sugli infetti e dona profondità a tutta la trama. La sua rivelazione nell’edizione DVD ha suscitato grande interesse tra i fan, offrendo uno sguardo più completo e complesso sulla storia. Ma cosa rende questa conclusione così speciale? Continua a leggere per scoprire tutti i segreti nascosti dietro questo finale alternativo.

Il finale alternativo di Io sono leggenda spiegava molto di più sugli infetti rispetto alla versione cinematografica, era molto più fedele al romanzo di Richard Matheson del 1954 e rendeva il resto del film molto più profondo. Questa differente conclusione è stata rivelata per la prima volta nell’edizione in DVD del film con Will Smith e ben presto è stata considerata la versione migliore. Il finale alternativo è poi diventato stato così popolare che il prossimo Io sono leggenda 2 non seguirà l’originale, ripartendo proprio da questa diversa conclusione per costruire un nuovo racconto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

