Sonego si arrende a Shelton Cobolli ai quarti con Djokovic Ora Sinner rischio stop per il buio

L’estate di Wimbledon si infiamma con emozioni contrastanti: Lorenzo Sonego si arrende a Shelton nei quarti, mentre Flavio Cobolli conquista il pass ai quarti battendo Cilic. La corsa italiana nel torneo più prestigioso del tennis continua, tra sfide appassionanti e sogni da realizzare. Resta sintonizzato per scoprire cosa riserva il prossimo capitolo di questa avvincente avventura londinese...

Lorenzo Sonego si arrende a Ben Shelton negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. L’italiano è stato battuto dall’americano dopo aver vinto il primo set per 6-3, per poi perdere i successivi due, 6-1 e 7-6, e nel quarto si è arreso, cedendo 7-5. Nelle scorse ore, Flavio Cobolli ha vinto contro il croato Marin Cilic, staccando il pass per i quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano si è imposto per 3 set a 1 e al prossimo turno affronterà Novak Djokovic. Cobolli batte Cilic. Partita dalle due facce per Cobolli, che nei primi due set guadagna il break di vantaggio e riesce agevolmente a controllare rimonta del croato. 🔗 Leggi su Open.online