PSVITA ReiHEN PS Vita Homebrew Contest 2025 | Il Ritorno del Contest Homebrew 2025

Il ritorno del PS Vita Homebrew Contest 2025 segna un'epoca di grande celebrazione per la comunità di appassionati. Con strumenti di sviluppo all’avanguardia, questa console ha già scritto la sua storia, ma ora si prepara a sorprendere ancora, premiando creatività e innovazione. Dopo successi come Purified, il nostro viaggio continua: scopri come il talento dei developer può trasformare l’eredità di PS Vita in qualcosa di straordinario. Viva la Vita!

Gli strumenti di sviluppo homebrew hanno raggiunto livelli mai visti prima, e la PS Vita non deve più dimostrare nulla a nessuno: ha già vinto. Ora è il momento di festeggiare la sua eredità con un contest che premia la creatività, l’innovazione e la dedizione della sua incredibile community. Viva la Vita! Il Contest Più Hot del 2025. Negli anni, i contest homebrew per PS Vita ci hanno regalato gioielli indimenticabili: Purified (un FPS che ha sfidato ogni limite). VitaHot (il miglior client per. beh, sapete cosa). CrashLands (un porting che sembrava impossibile). Ma quest’anno sarà epico. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

PS Vita hackerata: gli homebrew hanno totale accesso - Everyeye.it - Sin dal suo lancio nel 2011, l'hardware di PS Vita è rimasto relativamente inattaccato, con rare eccezioni, come ad esempio un exploit rilasciato un anno fa che, però, funzionava solo con ... Lo riporta everyeye.it

Nuovo hack per PS Vita consente l'accesso completo al sistema - Il sistema di sicurezza di PS Vita è rimasto perlopiù integro da quando la console portatile è stata ... Da 4news.it