Medio Oriente premier israeliano negli Usa per incontrare Trump

Il leader israeliano è atterrato negli Stati Uniti per un incontro cruciale con l’ex presidente Trump, segnando un passo importante nella dialettica internazionale sul conflitto in Medio Oriente. Tra tensioni crescenti e alleanze strategiche, questa visita potrebbe delineare nuovi scenari di pace e sicurezza nella regione. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi su sviluppi e decisioni che potrebbero influenzare il futuro del Medio Oriente.

Negli Stati Uniti è atterrato il primo ministro israeliano, che vedrà il presidente Trump per aggiornamenti sulla guerra in Medioriente.

MEDIO ORIENTE | Benjamin Netanyahu ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog prima del suo volo per Washington, dove il primo ministro lunedì incontrerà Donald Trump. Secondo un comunicato dell'ufficio di Herzog, il presidente sottolinea l'urge - facebook.com Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Dopo l'annuncio di Donald Trump che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza, Hamas dice di essere pronto a un accordo con Israele 'ma serve la fine della guerra' #ANSA Vai su X

Riprendono i colloqui a Doha dopo il primo round. Questa notte l'incontro Trump - Netanyahu - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz:L' Idf edificherà città umanitaria sulle rovine Rafah. I lavori inizieranno durante i 60 giorni di cessate il fuoco; Netanyahu a Washington, vedrà Trump. Wafa, 14 morti per i raid israeliani a Gaza all'alba; Medio Oriente, Netanyahu alla Casa Bianca. Si spera per il cessate fuoco a Gaza.

Stasera il vertice sulla tregua a Gaza, Trump preme su Netanyahu - Questa notte (intorno alla mezzanotte italiana) Trump e il premier israeliano si incontrano nuovamente alla Casa Bianca. Secondo huffingtonpost.it

Medio Oriente: ore decisive - Netanyahu vola a Washington per incontrare Trump: attesa per la possibile tregua tra Israele e Hamas, ma in agenda anche Iran e Siria ... Secondo ispionline.it