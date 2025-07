Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 8 luglio | Don Emilio si costituisce per l’omicidio di Oscar

Domani torna l’appuntamento imperdibile con "Ritorno a Las Sabinas", la serie che tiene con il fiato sospeso. Dopo la sorprendente confessione di Don Emilio, nuovi misteri si svelano: Manuela scopre prove sorprendenti e Miguel fa una proposta a Lucas. Due puntate emozionanti vi aspettano alle 8.45 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Non perdete questa coinvolgente avventura, perché...

Nel doppio appuntamento di domani: dopo la sconvolgente confessione di Emilio, Manuela rinviene nuove prove a Las Sabinas, Miguel fa una proposta a Lucas. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due nuovi episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Don Emilio confessa l'omicidio di Oscar Egea. Trini resta incredula, ma un dettaglio agghiacciante le fa cambiare idea. Nell'episodio precedente Emilio continua a essere tormentato dal ricordo di Óscar: la sua morte lo perseguita e i sensi di colpa lo logorano, costringendolo a rivivere il passato con angoscia.

Ritorno A Las Sabinas Anticipazioni: Don Emilio Si Costituisce! - Nel cuore di Manterana, un luogo apparentemente tranquillo si trasforma in un palcoscenico di rivelazioni sconvolgenti.

