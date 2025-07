Lupo a spasso tra auto e ospedale a Ravenna | video virale allerta e piano di monitoraggio

Un lupo a Ravenna, tra auto e passanti, ha catturato l’attenzione di tutti, diventando subito virale sui social. L’avvistamento, avvenuto questa mattina nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria delle Croci, ha scatenato un allerta e attivato un piano di monitoraggio da parte delle autorità. Ma cosa bisogna fare in caso di incontro con un animale selvatico in città? La risposta, e le misure di sicurezza, sono più importanti che mai.

L’animale selvatico è stato visto nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria delle Croci. Attivato un tavolo in Prefettura. Cosa fare in caso di incontro. Un lupo in città, tra automobili parcheggiate e passanti increduli. La scena, ripresa da un video che in poche ore è diventato virale, si è verificata questa mattina a Ravenna, nel parcheggio dell’ ospedale Santa Maria delle Croci, a pochi passi dal centro storico. L’avvistamento è avvenuto attorno alle 7:00 di lunedì mattina, ed è stato confermato dalle autorità. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Provinciale, che hanno avviato le ricerche dell’animale, presumibilmente un maschio solitario in cerca di cibo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lupo a spasso tra auto e ospedale a Ravenna: video virale, allerta e piano di monitoraggio

