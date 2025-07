X-Men | la sorella di Pedro Pascal Lux Pascal rivela perché vuole interpretare Jean Grey

Lux Pascal, sorella di Pedro Pascal, svela il suo desiderio di interpretare Jean Grey negli X-Men: un ruolo che rappresenta empowerment, inclusività e la possibilità di ispirare nuove generazioni. La sua esperienza come donna transgender e membro della comunità LGBTQ le dona una prospettiva autentica e profonda, rendendo questa aspirazione ancora più significativa. Scopriamo insieme perché Lux vede in Jean Grey il simbolo perfetto di trasformazione e speranza nel mondo del cinema e dei supereroi.

Lux Pascal è la sorella di Pedro Pascal. La trentatreenne è membro della comunità LGBTQ e una donna transgender che ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in Miss Carbón di Netflix. Diretta da Agustina Macri e interpretata da Pascal e Paco León, la coproduzione ispano-argentina racconta l’avvincente storia vera di Carla Antonella Rodríguez, la prima minatrice in una regione in cui il lavoro minerario era tradizionalmente riservato agli uomini. Guardando al suo potenziale futuro a Hollywood, l’attrice formatasi alla Juilliard non vede l’ora di unirsi al fratello nel MCU nei panni di Jean Grey, membro degli X-Men. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: pascal - sorella - pedro - rivela

Pedro Pascal, i flirt (mai confermati) con Jennifer Aniston e Lena Headey, la sorella transgender e i meme. Chi è lo "zaddy" più amato di Hollywood - Uno degli attori più amati di Hollywood, Pedro Pascal, è stato al centro di chiacchiere su flirt mai confermati con Jennifer Aniston e Lena Headey, oltre a condividere emozionanti dettagli sulla sua sorella transgender.

I Fantastici 4, Pedro Pascal rivela: Ho avuto grandi difficoltà con l'accento tipico degli anni '60; Pedro Pascal: chi è l'attore che interpreterà Joel in The Last of Us; Il gladiatore 2 esce a novembre al cinema: primo trailer italiano dell'epico film di Ridley Scott.

X-Men: Lux Pascal, sorella di Pedro Pascal, vuole essere Jean Grey nel reboot MCU! - Sentite che cosa ha detto Lux Pascal, sorella del più famoso Pedro Pascal (attore dei Fantastici 4 nel MCU) a proposito degli ... Come scrive cinema.everyeye.it

Pedro Pascal: “I 50 mi hanno messo in crisi, percepisco ovunque mia madre” - La celebrità, l’essere diventato un sex symbol, ma anche le difficoltà iniziali e la crisi dei 50 anni passando per l’addio alla mamma. Si legge su msn.com