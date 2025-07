Marco Masini festeggia 35 anni di carriera In Castello a Udine il 7 luglio

Il 7 luglio, in un castello ad Udine, Marco Masini celebra un traguardo speciale: 35 anni di una carriera ricca di successi e emozioni. Il 2025 sarà un anno di anniversari memorabili per il cantautore toscano, che da luglio a dicembre ripercorrerà i momenti più belli del suo repertorio nel tour “Ci vorrebbe ancora il mare”. E tra le molte date, si aggiunge un evento unico che promette di emozionare ancora di più.

Il 2025 rappresenta per Marco Masini  un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa. Per celebrare questa ricorrenza, l’amato cantautore, da luglio a dicembre, condividerĂ con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour “ Ci vorrebbe ancora il mare ”. Alle tre date giĂ annunciate se ne aggiungono di nuove, tra cui un’unica in Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo 7 luglio 2025  al Castello di Udine  (inizio alle 21.30). I biglietti  per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con  Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia  e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di  UdinEstate, saranno in vendita sul circuito Ticketone  dalle 18. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Marco Masini festeggia 35 anni di carriera. In Castello a Udine il 7 luglio

In questa notizia si parla di: luglio - anni - carriera - marco

4 luglio, gli Usa compiono 249 anni. Festeggia anche Firenze: salvo il Consolato - Oggi, 4 luglio, gli Stati Uniti celebrano il loro 249° anniversario di indipendenza, un traguardo che unisce e ispira.

Domani sera! Marco Masini live a Udine! Il cantautore festeggia 35 anni di carriera con il tour "Ci vorrebbe ancora il mare" e farĂ tappa il 7 luglio 2025 nello splendido scenario del Castello di Udine! Dai grandi successi come "Disperato", "Ci vorrebbe i - facebook.com Vai su Facebook

Marco Masini festeggia 35 anni di carriera. In Castello a Udine il 7 luglio; MARCO MASINI: al via il tour “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”, con cui il cantautore celebra i suoi 35 anni di carriera e che sarà lunedì 7 luglio il concerto a UDINE; Bologna pazza per Marco Mengoni, due sold out allo Stadio Dall'Ara.

Marco Masini festeggia 35 anni di carriera. In Castello a Udine il 7 luglio - Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa. Da udine20.it

Bologna pazza per Marco Mengoni, due sold out allo Stadio Dall'Ara - Più di mezzo milione di biglietti venduti per celebrare tutti insieme 15 anni di carriera ... Scrive corrieredibologna.corriere.it