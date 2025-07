Integrazione a scuola | gli stranieri recuperano ma solo con il giusto sostegno Ecco i numeri che lo dimostrano

L'integrazione scolastica degli studenti stranieri sta facendo passi avanti, ma i numeri rivelano ancora una realtà complessa. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'anno scolastico 2022-23, il successo di questi studenti dipende in gran parte dal sostegno mirato. Solo con interventi adeguati e strategie efficaci si può davvero creare un ambiente inclusivo e favorire il loro pieno recupero.

I dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, relativi all’anno scolastico 2022-23, rivelano una disparità significativa tra gli esiti degli studenti italiani e quelli con cittadinanza non italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

