Piena del Piave sorprende 7 giovani bloccati su un isolotto per la forte corrente | urla di aiuto e i soccorsi

La furia della piena del Piave ha trasformato un’avventura in un’emergenza, lasciando sette giovani isolati tra le acque impetuose. Le loro grida di aiuto hanno scatenato un pronto intervento dei soccorsi, che sono riusciti a portare in salvo i ragazzi sani e salvi. Un episodio che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e richieda sempre prudenza e rispetto.

