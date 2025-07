L’auto del futuro per prevenire gli incidenti prima che accadano | Urso spinge l’acceleratore su tecnologia e AI Ecco come

L'auto del futuro sta prendendo forma, puntando sulla prevenzione degli incidenti prima che accadano. Urso guida questa rivoluzione, unendo imprese e intelligenza artificiale per creare strade più sicure e intelligenti. Con l’obiettivo di ridurre le tragedie sulle nostre città , si apre una nuova era di mobilità più efficace e responsabile. È il momento di immaginare un domani in cui la tecnologia salva vite, e tutto inizia ora.

L’auto va verso il futuro: Urso chiama a raccolta imprese e AI per strade più intelligenti. «L’automobile continua ad essere predominante rispetto ad altre forme di mobilità nelle aree urbane dove più della metà dei viaggi viene effettuata con l’auto, con un’occupazione di appena 1,3 passeggeri in media. E dove avviene la maggior parte degli incidenti stradali con feriti. Siamo tutti impegnati a sviluppare soluzioni che possano assicurare una maggiore sicurezza nell’uso dell’auto in città grazie alle nuove tecnologie ». Un messaggio chiaro, netto, quello che arriva dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha partecipato con un intervento scritto al The Urban Mobility Council promosso da Unipol alla Triennale di Milano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’auto del futuro per prevenire gli incidenti prima che accadano: Urso spinge l’acceleratore su tecnologia e AI. Ecco come

