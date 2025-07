Dragon ball super chiarisce finalmente cosa è canonico nella serie

Dragon Ball Super chiarisce finalmente cosa sia considerato canonico nella vasta e affascinante universe della serie. Con una dichiarazione di Toyotaro, illustratore di lunga data, gli appassionati hanno ora una prospettiva più chiara: tutti i contenuti, ufficiali o meno, contribuiscono a plasmare questa ricca narrazione. Questa rivelazione apre nuove possibilità di interpretazione e approfondimento, arricchendo l’esperienza di ogni fan. In definitiva, l’universo di Dragon Ball si rivela ancora più complesso e coinvolgente di quanto si pensasse.

Il mondo di Dragon Ball si distingue per la sua vasta e complessa universe, che si estende ben oltre l’anime e il manga originali. Recentemente, una dichiarazione di Toyotaro, illustratore della serie, ha suscitato grande interesse tra gli appassionati, poiché ha affermato che tutti i contenuti legati a Dragon Ball, inclusi quelli non ufficialmente considerati canon, devono essere visti come parte integrante dell’universo narrativo. Questa posizione apre nuove prospettive sulla continuità e sulla percezione delle diverse produzioni del franchise. toyotaro afferma che tutti i contesti di dragon ball sono canonici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it