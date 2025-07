sonego eliminato a wimbledon ai quarti va shelton

Lorenzo Sonego saluta Wimbledon agli ottavi, fermato da Ben Shelton in una partita emozionante e combattuta. Per il torinese, questa sconfitta segna il terzo confronto con lo statunitense nei grandi tornei del 2025, sottolineando le sfide che ancora lo attendono. Shelton, al suo primo quarto di finale a Wimbledon, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel suo percorso. La corsa sui prati londinesi continua, e il tennis internazionale attende con trepidazione gli sviluppi successivi.

