Calcio femminile la Spagna strapazza anche il Belgio e resta a punteggio pieno nel girone dell’Italia

Il calcio femminile continua a sorprendere e appassionare, con la Spagna che fa il suo dovere e si conferma protagonista indiscussa nel Girone B degli Europei 2025. La vittoria schiacciante contro il Belgio, con un punteggio di 6-2, evidenzia il loro stato di forma e determinazione. Ora, con la classifica in tasca, le iberiche puntano a consolidare il primato, mentre l’Italia aspetta con trepidazione la sfida contro il Portogallo. La competizione si infiamma: chi salirà sul podio?

All’ Arena Thun dell’omonima cittĂ elvetica la Spagna ha strapazzato il Belgio per 6-2 nella seconda giornata del Girone B degli Europei 2025 di calcio femminile, portandosi da sola in vetta alla classifica a punteggio pieno in attesa di Italia-Portogallo, in programma questa sera. Le iberiche, dopo aver battuto per 5-0 il Portogallo all’esordio, rafforzano così anche la differenza reti, portandosi a +9 in vista dell’ultimo match della fase a gironi contro le azzurre. Nel primo tempo la partita si accende al 22? con il gol del vantaggio iberico griffato da Putellas, alla quale però risponde, nell’arco di un paio di minuti, Vanhaevermaet, che al 24? firma la rete del pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it