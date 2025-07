Finale alternativo di Io sono leggenda | spiegazione e significato

La sua popolarità ha portato a una riflessione più profonda sul senso di umanità e redenzione, offrendo un finale che sfida le percezioni tradizionali e apre nuove prospettive sulla lotta tra uomo e mostro. Scopri come questa versione alternativa trasforma completamente il messaggio del film e lascia uno spazio di interpretazione ancora più ampio per gli spettatori.

Il finale alternativo di Io sono leggenda rappresenta una versione molto più fedele al romanzo originale di Richard Matheson del 1954, offrendo una prospettiva più profonda sulla natura degli infetti e sul destino del protagonista. Questa conclusione, rivelata per la prima volta nell'edizione in DVD del film con Will Smith, ha riscosso grande consenso tra il pubblico e ha influenzato lo sviluppo di eventuali sequel. La sua popolarità ha portato alla decisione di ripartire proprio da questa versione per il futuro Io sono leggenda 2, che si discosterà dalla narrazione originale cinematografica.

