Sonego lotta ma non basta | Shelton ai quarti attende Sinner o Dimitrov

Sonego combatte con cuore e determinazione, ma non riesce a superare Shelton nei quarti di finale. L’azzurro ha dato tutto, sfidando il britannico in un duello emozionante che si è deciso al quarto set. Ora, l’attesa si concentra su Sinner o Dimitrov, pronti a sfidarsi per conquistare il prossimo grande traguardo. La corsa continua, e il tennis italiano si prepara a scrivere nuove pagine di gloria.

Come nei due precedenti disputati quest'anno a Melbourne e Parigi, il tennista azzurro dà battaglia a Ben, che però vince in quattro set (3-6 6-1 7-6 7-5). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sonego lotta ma non basta: Shelton ai quarti, attende Sinner o Dimitrov

In questa notizia si parla di: sonego - lotta - basta - shelton

L’energia di Sonego: “Al Roland Garros è una lotta, io sono pronto. Mi sono allenato con Sinner: a Roma gli è mancata solamente una cosa” - Lorenzo Sonego si prepara con determinazione per il Roland Garros, affrontando ogni match come una vera lotta.

Sonego da urlo: l’azzurro batte Nakashima 10-3 al tie break del quinto set e vola agli ottavi di finale a Wimbledon con Sinner e Cobolli, Lorenzo non smettere di farci sognare - facebook.com Vai su Facebook

Sonego lotta ma non basta: Shelton rimonta e vola ai quarti, chi sfiderà; Sonego lotta ma non basta: Shelton ai quarti, attende Sinner o Dimitrov; Wimbledon, Cobolli batte Cilic e va ai quarti: il papà in lacrime. Sonego fuori con Shelton.

Sonego lotta ma non basta: Shelton rimonta e vola ai quarti, chi sfiderà - Il numero 47 del ranking ATP cede sotto i colpi dello statunitense - Lo riporta tuttosport.com

Sonego lotta ma poi perde con Shelton e lascia Wimbledon - Grande match, ma sfuma il sogno dei quarti per il tennista torinese. Come scrive quotidianopiemontese.it