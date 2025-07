Tutto esaurito in Castello per il decimo compleanno del concerto del risveglio

Un evento indimenticabile, tutto esaurito in castello, celebra il decimo anniversario del concerto del risveglio. Dopo dieci anni dalla prima edizione, Remo Anzovino torna a incantare Udine con un recital esclusivo, regalando emozioni uniche e coinvolgenti. Un’occasione speciale per vivere una mattina all’insegna della musica, della bellezza e della rinascita, che ha già conquistato oltre 2.000 spettatori pronti ad assaporare un’esperienza memorabile. La magia continua: non perdere l’appuntamento con la storia, perché...

Dieci anni dopo la prima volta, Remo Anzovino torna sul palco del risveglio per regalare agli udinesi un’alzata unica nel suo genere. In occasione del decimo compleanno del concerto del risveglio organizzato da Vigna Pr e FVG Music Live insieme al Comune di Udine, il pianista è di nuovo il protagonista di un concerto mattiniero elegante e delicato che ha emozionato oltre 2.000 udinesi, svegli dalle prime luci del mattino per assicurarsi la migliore seduta sul piazzale del Castello. A dare il buongiorno al pubblico friulano accorso sul colle è stato il vicesindaco Alessandro Venanzi: “ Dieci anni fa Udine inaugurò, insieme agli amici di vigna PR un format bellissimo, quello del concerto del risveglio. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Tutto esaurito in Castello per il decimo compleanno del concerto del risveglio

In questa notizia si parla di: risveglio - concerto - castello - decimo

Il "Concerto del Risveglio" compie 10 anni e torna alle origini - Il Concerto del Risveglio festeggia il suo decimo anniversario con un ritorno alle radici, regalando un’esperienza indimenticabile all’alba nel cuore di Udine.

[CONCERTO SOLD OUT!] Un successo clamoroso per il Concerto del Risveglio del nostro Remo Anzovino del prossimo 5 luglio, le cui prenotazioni sono andate esaurite in meno di 24 ore! Non vediamo l'ora di ritrovarci tutti al Piazzale del Castello di udin - facebook.com Vai su Facebook

Tutto esaurito in Castello per il decimo compleanno del concerto del risveglio; Il concerto del risveglio compie dieci anni e continua ad incantare Udine; Udine si sveglia con la musica di Remo Anzovino: dieci anni di emozioni al Castello.

Tutto esaurito in Castello per il decimo compleanno del concerto del risveglio - Dieci anni dopo la prima volta, Remo Anzovino torna sul palco del risveglio per regalare agli udinesi un’alzata unica nel suo genere. Scrive udine20.it

Il concerto del Risveglio a Udine il 5 luglio è andato Sold in 24 ore - Il “Concerto del Risveglio”, in programma il prossimo 5 luglio a partire dalle ore 7 del mattino nella suggestiva cornice del Castello di Udine, è andato Sold Out: tutti ... Da udine20.it