Bonny che elogio da parte di Iachini L'allenatore commenta | Ottimo acquisto dell'Inter vede la porta ed ha tecnica

Il grande entusiasmo di Giuseppe Iachini per Yann-Ange Bonny si fa sentire. L’allenatore, noto per la sua competenza e passione, ha elogiato l’attaccante francese, definendolo un acquisto di valore per l’Inter. Con la sua tecnica e capacità di vedere la porta, Bonny si sta già facendo notare come un talento promettente. Un investimento che potrebbe fare la differenza nel futuro nerazzurro.

Bonny, che elogio da parte di Iachini. Le dichiarazioni dell'allenatore riguardanti l'attaccante francese, nuovo acquisto dei nerazzurri. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'allenatore Giuseppe Iachini ha espresso grande entusiasmo per Yann-Ange Bonny, attaccante classe 2003 che, dopo aver lavorato con lui al Parma, è recentemente passato all' Inter. Iachini ha ricordato il contesto difficile in cui subentrò al Parma, sottolineando le difficoltà legate alla gestione di un gruppo giovane, ma mettendo subito in luce le qualità di Bonny: «Arrivai a dicembre in una situazione complicata, il Parma aveva avviato un progetto basato su molti giovani, anche stranieri, tra cui Bonny.

Bonny, l'elogio di Iachini: «Ottimo acquisto dell'Inter».

