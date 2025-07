Il Milan attende risposte per Jashari le ultime di calciomercato

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, tra emozioni e grandi aspettative. Con il raduno a Milanello e il ritorno di Allegri, l’attenzione si concentra anche sul calciomercato, dove il club aspetta con ansia risposte decisive per Jashari. La pazienza sta per finire: il futuro del giovane talento rossonero potrebbe presto prendere forma, portando nuove speranze e sfide entusiasmanti.

Milano, 7 luglio 2025 – In casa Milan oggi è stata una giornata decisamente importante perché si è ufficialmente alzato il sipario sulla nuova stagione con il raduno a Milanello e la presentazione di Massimiliano Allegri, tornato in rossonero dopo quasi 13 anni. Tra i piatti forti della conferenza stampa anche il mercato, con il direttore sportivo rosssonero Igli Tare che ha parlato di Ardon Jashari, obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo: “Il ragazzo vuole giocare per noi, ma bisogna rispettare le dinamiche e le scelte del Bruges. Riteniamo di aver fatto l'offerta giusta e mi auguro che questa vicenda possa chiudersi nel migliore dei modi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Milan attende risposte per Jashari, le ultime di calciomercato

