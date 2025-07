Trump rilancia l’intesa con Hamas | vertice con Netanyahu per fermare la guerra

In un contesto di crescente tensione a Gaza, Trump rilancia l’intesa con Hamas e si prepara a un vertice con Netanyahu per fermare la guerra. I colloqui indiretti a Doha tra Israele e Hamas si sono conclusi senza risultati concreti, evidenziando le difficoltà di trovare una soluzione duratura. La situazione rimane critica, ma l’attenzione internazionale si intensifica: il momento di un reale passo avanti potrebbe ancora arrivare.

Il primo ciclo di colloqui indiretti tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi si è concluso senza risultati concreti. Lo riferiscono diversi organi di stampa. Gli incontri si sono svolti a Doha, capitale del Qatar, con la mediazione congiunta di Egitto e Qatar. Secondo fonti riportate dai media, la delegazione israeliana non avrebbe ricevuto un mandato negoziale sufficientemente esteso per raggiungere un'intesa con Hamas. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha giudicato ieri come «irricevibili» le modifiche richieste da Hamas alla bozza d'accordo per il cessate il fuoco, sostenuta da Stati Uniti e Israele.