Tony Effe torna a Roma forte delle sue radici Ieri sera al Circo Massimo il rapper romano ha portato sul palco il nuovo ma anche il vecchio sé quello che ne ha fatto uno dei padri fondatori del genere trap in Italia

Tony Effe torna a Roma, forte delle sue radici e del suo spirito innovativo. Ieri sera al Circo Massimo, il rapper romano ha infiammato il pubblico portando sul palco sia il nuovo che il “vecchio” sé, consolidando il suo ruolo di pioniere della trap italiana. Un concerto carico di energia e emozioni che ha ricordato perché Tony Effe è considerato uno dei padri del genere in Italia, lasciando tutti con il fiato sospeso e la voglia di ascoltare ancora di più.

T ony Effe torna a Roma forte delle sue radici. Ieri sera al Circo Massimo il rapper romano ha portato sul palco il nuovo ma anche il “vecchio” sé, quello che ne ha fatto uno dei padri fondatori del genere trap in Italia. Il concerto-riscatto di Tony Effe al Circo Massimo: sul palco gli amici schierati con lui X Non è un segreto che dopo gli anni della Dark Polo Gang e del suo primo album da solista, “Untouchable” (2021), Tony si sia concesso a una fetta di pubblico più ampia, facendosi strada nelle radio a suon di hit estive e brani apprezzati dal pubblico generalista. Leggi anche › Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: svelato sesso e nome del bebè in arrivo Ma durante il concerto al Circo Massimo a Roma, nella sua città, ha dimostrato di non aver abbandonato le sue radici e di essere in grado di far convivere nella performance la propria evoluzione musicale, attraversando quasi tutta la sua discografia, aiutato da un cast di ben 12 ospiti. 🔗 Leggi su Iodonna.it