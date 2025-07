Evaso dopo laurea irreperibile anche la fidanzata

Una fuga misteriosa avvolge il caso di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la tragedia di Corinaldo: anche la sua fidanzata, dopo la laurea a Bologna, è sparita nel nulla. La coppia, rimasta insieme fino a poche ore fa, ora è irreperibile da giovedì scorso, alimentando sospetti e interrogativi sulla loro sorte. La vicenda si arricchisce di un'ulteriore angosciante ombra, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Anche la fidanzata di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo che dopo la cerimonia di laurea a Bologna ha fatto perdere le proprie tracce non rientrando in carcere, risulta anche lei irreperibile da giovedì scorso. A quanto si è appreso, dopo la cerimonia il giovane era rimasto da solo insieme alla fidanzata e da allora si sono perse le loro tracce.

Aveva ottenuto un permesso dal carcere di Bologna per discutere la tesi di laurea. In prigione, però, non è più tornato. È in fuga da giovedì Andrea Cavallari, il 26enne condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo. Arrestato nel 2019 insieme ad a

