Philipsen operato d'urgenza per fratture multiple polemica su chi ha provocato la caduta | Un pazzo

Una caduta spettacolare al Tour de France ha lasciato Jasper Philipsen con fratture multiple, tra cui clavicola e costole. La responsabilità di Coquard, accusato di aver provocato la scivolata, alimenta una polemica accesa tra appassionati e addetti ai lavori. La questione solleva nuovamente il dibattito sulla sicurezza in corsa e sul limite tra competizione e irresponsabilità. Ma quali saranno le conseguenze di questa vicenda? Continua a leggere.

Pessime notizie per Jasper Philipsen che ha rimediato la frattura multipla di clavicola e costole dopo la caduta al Tour. Causata dal francese Coquard, messo sotto accusa: "Non √® la prima volta che lo fa, una pazzia mettere la vita propria e altrui a rischio per dei punti in classifica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan vince il traguardo volante, caduta e ritiro per Philipsen - Il Tour de France 2025 accende i motori, e oggi a Milano si fa sentire l’adrenalina della tappa. Tra colpi di scena, cadute e sorprese, la corsa prosegue con emozioni intense: Philipsen si ritira, Milan conquista il traguardo volante e il leader verde lascia il passo.

