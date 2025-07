Incontro blindato tra Trump e Netanyahu La Casa Bianca | Stampa fuori e niente domande nello Studio Ovale

Un incontro blindato tra Trump e Netanyahu si svolge alla Casa Bianca, lontano da telecamere e domande: la stampa è fuori e l’attenzione si concentra sulla discussione cruciale sulla tregua a Gaza. Prima dell’incontro ufficiale, il premier israeliano si confronta con importanti esponenti statunitensi, mentre la cena con Trump e le first lady si svolge in totale riservatezza. Un vertice che potrebbe segnare un passo decisivo in una delle crisi più delicate degli ultimi tempi.

Si allarga l’agenda di Benjamn Netanyahu a Washington per discutere principalmente della tregua a Gaza. Prima dell’incontro fissato con Donald Trump per le 18.30 ora locale, mezzanotte e mezza in Italia, il premier israeliano avrà colloqui con l’inviato Usa, Steve Witkoff, e con il segretario di Stato, Marco Rubio. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, l’arrivo di Netanyahu e la cena con Trump e le rispettive first lady sarà chiusa ai giornalisti. Non sono previsti inoltre punti stampa o domande nello Studio Ovale, com’è stato per i precedenti due incontri negli Usa tra i leader. Incontro “blindato” tra Trump e Netanyahu. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Incontro blindato tra Trump e Netanyahu. La Casa Bianca: «Stampa fuori e niente domande nello Studio Ovale»

