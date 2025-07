Dazi Trump invia le lettere | per Giappone e Corea al 25% dal primo agosto

Il mondo osserva con attenzione le ultime mosse di Donald Trump, che ha annunciato l'applicazione di un aumento delle tariffe al 25% su beni provenienti da Giappone e Corea del Sud, a partire dal primo agosto. Questa decisione, comunicata attraverso lettere ufficiali pubblicate sui social, si inserisce in un quadro di tensioni commerciali e squilibri globali che potrebbero ridefinire gli equilibri economici internazionali. Per capire le implicazioni di questa mossa, analizziamo i dettagli e le possibili conseguenze a livello globale.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha pubblicato sul suo social Truth due lettere inviate a Giappone e Corea del Sud a proposito dei Dazi, in cui si annuncia che a partire dal primo agosto i beni provenienti dal Giappone e dalla Corea del Sud verranno tassati al 25%. Era atteso che da oggi l’inquilino della Casa Bianca avrebbe iniziato a inviare lettere a diversi Paesi con l’indicazione relativa ai nuovi Dazi. Gli squilibri commerciali. Per entrambi i Paesi, Trump cita persistenti squilibri commerciali. Le lettere avvertono sia il Giappone che la Corea del Sud di non reagire aumentando i propri Dazi  sulle importazioni, dicendo che altrimenti l’amministrazione Trump aumenterà ulteriormente le tariffe sulle importazioni, che potrebbero danneggiare i settori automobilistico ed elettronico del Giappone e della Corea del Sud, due partner cruciali per gli Stati Uniti nel contrastare l’influenza della Cina. 🔗 Leggi su Lapresse.it