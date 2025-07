Thirty Seconds To Mars Le foto del concerto a Gorizia!

I live dei Thirty Seconds to Mars a Gorizia sono stati un vero spettacolo di energia e passione, incantando oltre 7.700 fan con hit come “Up in the Air”, “Kings & Queens” e “Hurricane”. La serata, inserita nel calendario di GO! 2025, ha confermato Gorizia come capitale europea della cultura, regalando emozioni che rimarranno indelebili nel cuore di tutti gli appassionati. I live…

Un nuovo live di GO! 2025, per Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura, ha infiammato Gorizia nella serata di giovedì 3 luglio: i Thirty Seconds To Mars hanno calcato il palco della città transfrontaliera, portando in scena alcuni dei loro brani più famosi, davanti a oltre 7.700 presenze: “Up in the air”, “Kings & Queens” e “Hurricane” sono alcuni dei pezzi che hanno intrattenuto il pubblico in una serata indimenticabile. I live per la Capitale Europea della Cultura 2025 proseguono il 9 luglio con Sting, a Vila Manin (Codroipo – UD), nel cartellone GO! 2025&Friends, il programma di eventi che coinvolge tutta la Regione Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Thirty Seconds To Mars. Le foto del concerto a Gorizia!

Thirty Seconds to Mars a Gorizia con uno show che va oltre la musica - emozione, creando un'atmosfera unica che va oltre il semplice concerto. A Gorizia, i Thirty Seconds to Mars hanno dimostrato ancora una volta perché sono considerati uno dei live più coinvolgenti e innovativi del panorama musicale internazionale, lasciando il pubblico senza fiato e desideroso di rivivere quell'energia straordinaria.

I Thirty Seconds to Mars all'Arena Casa Rossa di Gorizia ci hanno regalato uno show travolgente, parte del ricco calendario di GO!2025. Energia, emozione e un pubblico straordinario!

Thirty Seconds to Mars – Casa Rossa Arena, Gorizia Vceraj, 3. julija 2025, je Casa Rossa Arena v Gorici gostila enega najbolj pricakovanih koncertov letošnjega poletja: na oder je stopila svetovno znana alternativna rock zasedba Thirty Seconds to Mar

