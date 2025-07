Chi è Zewei Xu il cittadino cinese arrestato in Italia al centro di una spy story internazionale su Covid e vaccini | Fa parte di Hafnium

La vicenda di Zewei Xu, cittadino cinese coinvolto in una complessa spy story internazionale su COVID e vaccini, scuote l’attenzione globale. Arrestato a Malpensa e ora al centro di un’udienza per l’estradizione negli Stati Uniti, la sua storia si intreccia con misteri di spionaggio e rischi geopolitici. Chi è realmente Zewei Xu, e quale ruolo ha nell’affascinante puzzle di Hafnium? La risposta potrebbe cambiare le nostre prospettive sui confini tra scienza, politica e sicurezza internazionale.

Il fatto risale a quattro giorni fa ma è venuto alla luce solo oggi, quando è stata fissata l’udienza per l’estradizione negli Stati Uniti. Eppure quella di Zewei Xu, cittadino cinese di 33 anni arrestato all’aeroporto italiano di Malpensa il 3 luglio scorso, non è una semplice notizia di cronaca. Né una storia lineare di un uomo accusato di crimini contro gli Usa. – Notizie.com Nel suo fascicolo ci sono una intricata vicenda di spionaggio internazionale informatico, gli anni bui del Covid e delle ricerche per una cura. 🔗 Leggi su Notizie.com