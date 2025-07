Padel Coppa dei Club MSP | a Trani trionfano i romani dell’Eschilo

Trani si trasforma nel palcoscenico della grandezza del padel amatoriale italiano con la vittoria dei romani dell’Eschilo TPiscine nella decima edizione della Coppa dei Club MSP. Dopo aver dominato a livello provinciale e regionale, questa squadra ha conquistato il titolo nazionale, confermando il suo talento e determinazione. Una finale emozionante che dimostra come il padel possa unire passione e competizione di alto livello, scrivendo una pagina indimenticabile dello sport amatoriale italiano.

Roma, 7 lug. (askanews) – Prima il titolo provinciale di Roma, poi quello della Regione Lazio, infine quello nazionale a Trani. La squadra romana dell'Eschilo TPiscine ha conquistato la decima edizione della Coppa dei Club MSP, il più importante campionato amatoriale di padel in Italia, con un incredibile en plein: l'Eschilo, squadra che nelle fasi preliminari della Coppa dei Club aveva visto in campo anche l'ex calciatore romanista Diego Perotti, ha infatti vinto tutte le partite della fase a gironi, superando poi in finale i romagnoli del Russi Padel. Si è chiusa con uno straordinario weekend pugliese al Padwel Club una competizione che – ricorda un comunicato – ha portato a Trani per la fase nazionale 16 squadre provenienti da 11 regioni d'Italia, per un totale di oltre 1.