Ucraina nuovi attacchi russi Trovato morto ministro rimosso da Putin

Situazione incandescente in Ucraina, con una sequenza di attacchi russi contro diverse città, da Kharkiv a Zaporizhzhia. Fra le vittime anche molti bambini. È stato trovato morto il ministro dei Trasporti russo, recentemente rimosso da Putin. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, nuovi attacchi russi. Trovato morto ministro rimosso da Putin

In questa notizia si parla di: ucraina - attacchi - russi - trovato

