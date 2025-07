Shelton ancora fatale per Lorenzo Sonego | l’azzurro saluta Wimbledon dopo un gran torneo

Ben Shelton si conferma un ostacolo insormontabile per Lorenzo Sonego, che dopo i deludenti risultati agli Australian Open e Roland Garros, si deve arrendere anche a Wimbledon. Un'uscita amara in quattro set, frutto di una partita lunga e combattuta, che chiude un altro capitolo del suo cammino nel grande tennis. Ora, il piemontese guarda avanti, con la speranza di tornare presto protagonista sui campi piĂą prestigiosi.

Per il terzo Slam consecutivo Ben Shelton è ancora fatale per Lorenzo Sonego. Dopo le sconfitte agli Australian Open e al Roland Garros, arriva anche quella negli ottavi di Wimbledon, con il piemontese che si è arreso in quattro set con il punteggio di 3-6 6-1 7-6 7-5 dopo tre ore e cinque minuti di gioco. Per Shelton potrebbe esserci una nuova sfida con un tennista italiano, visto che affronterĂ il vincente del match tra Jannik Sinenr e Grigor Dimitrov. Shelton ha chiuso il match con il 74% dei punti vinti con la prima, entrata il 62% delle volte, ed il 62% con la seconda. Numeri simili con la prima per l’italiano che però ha concesso maggiormente con la seconda, con cui ha vinto solamente il 47% dei punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Shelton ancora fatale per Lorenzo Sonego: l’azzurro saluta Wimbledon dopo un gran torneo

In questa notizia si parla di: shelton - fatale - lorenzo - sonego

Il teenager brasiliano ha parlato del suo miglioramento fisico nei tornei del Grande Slam: "Dopo il match con Sonego in Australia ho pensato di poter reggere cinque set" - facebook.com Vai su Facebook

Wimbledon: Sonego si arrende a Shelton in quattro set; Wimbledon, Cobolli batte Cilic e va ai quarti: il papĂ in lacrime. Sonego-Shelton un set pari; Sonego out contro la wild card Shelton.

Sonego lotta ma non basta: Shelton rimonta e vola ai quarti, chi sfiderà - Il numero 47 del ranking ATP cede sotto i colpi dello statunitense - Lo riporta tuttosport.com

Sonego lotta ma poi perde con Shelton e lascia Wimbledon - Grande match, ma sfuma il sogno dei quarti per il tennista torinese. Da quotidianopiemontese.it