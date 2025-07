Michelin leader nella riduzione dell’abrasione dei pneumatici

L’indiscussa leadership di Michelin nella riduzione dell’abrasione dei pneumatici si rafforza con i nuovi dati dell’ADAC, che attestano un’emissione di particelle del 26% inferiore rispetto ai concorrenti premium. Un risultato che conferma l’impegno del marchio nel garantire sicurezza, prestazioni e rispetto per l’ambiente. Questi dati illustrano il continuo progresso di Michelin nel rivoluzionare il settore, offrendo ai guidatori soluzioni sempre più sostenibili e performanti.

ROMA (ITALPRESS) – L’Adac, l’associazione automobilistica tedesca, ha pubblicato lo scorso maggio un nuovo studio su 160 modelli di pneumatici di tutte le marche. Secondo questo studio, i pneumatici Michelin emettono il 26% in meno di particelle rispetto alla media dei concorrenti premium. Questo risultato conferma un precedente studio pubblicato nel 2021, che già dimostrava la leadership dei pneumatici Michelin. Questi risultati illustrano il lavoro compiuto da Michelin in innovazione, per continuare a offrire pneumatici che mantengano elevate prestazioni per tutta la loro vita, combinando un’eccellente durata chilometrica, ridotte emissioni di particolato e un consumo minimo di materie prime. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

