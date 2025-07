Si metta il colbacco Prende le informazioni da Hamas Il sindaco che ha bloccato i farmaci israeliani a Sesto Fiorentino sotto attacco su La7

In un clima di tensione e polemiche, Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, si è trovato nel mirino per aver bloccato le vendite di prodotti israeliani nelle farmacie comunali, scatenando un acceso dibattito su La7. Tra insulti e accuse, il suo gesto ha acceso un confronto acceso tra posizioni opposte, evidenziando quanto le decisioni politiche possano diventare terreno di scontro pubblico. La vicenda mette in luce le sfide di un dialogo complicato in tempi di grande tensione internazionale.

Insulti, interruzioni, accuse pesanti e sfottò assortiti. È questo il desolante bilancio dell’ospitata di Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino ed esponente di Sinistra Italiana, durante una recente puntata del talk show L’Aria che tira (La7). Al centro della bufera, l’iniziativa adottata dal suo Comune: sospendere la vendita, nelle farmacie comunali, di prodotti farmaceutici e cosmetici realizzati da aziende israeliane, in primis la multinazionale Teva, come forma di pressione contro l’operato del governo israeliano a Gaza. Si tratta della prima presa di posizione istituzionale di questo tipo in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Si metta il colbacco”, “Prende le informazioni da Hamas”. Il sindaco che ha bloccato i farmaci israeliani a Sesto Fiorentino sotto attacco su La7

