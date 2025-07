Mbangula Juventus il suo futuro è sempre più lontano da Torino! Un club di Serie A ci pensa ma c’è già una certezza in vista della nuova stagione I dettagli

Il futuro di Samuel Mbangula si fa sempre più lontano da Torino, alimentando i rumors sul suo possibile addio alla Juventus. La società bianconera è impegnata a perfezionare la rosa in vista della prossima stagione, e il destino del talento belga potrebbe essere ormai segnato. Ma quali sono le ultime novità e i dettagli su questa intricata trattativa? Scopriamolo insieme, perché il mercato è in fermento e ogni mossa può cambiare gli equilibri.

Mbangula Juventus, il suo futuro è sempre più lontano da Torino: tutti gli aggiornamenti sul futuro del belga. Il calciomercato Juventus sta affrontando il calciomercato con grande attenzione, cercando di sistemare alcune situazioni legate ai giocatori in uscita. Tra questi c'è Samuel Mbangula, che potrebbe dire addio alla Juve in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, l'attaccante belga è finito nel mirino di diversi club, tra cui il Bologna, che sta valutando con interesse la possibilità di acquisirlo. L'attaccante è stato inserito nella lista dei giocatori che la Juve ritiene in uscita.

Mbangula Juventus, interesse di alcuni club in vista dell’estate: spunta la valutazione dei bianconeri. Per questa cifra può salutare Torino - Mbangula, giovane talentuoso della Juventus, attira l’interesse di diversi club in vista dell’estate.

