La commissione parlamentare sulle periferie visita Caivano: un passo concreto per comprendere e affrontare le sfide di territori spesso dimenticati. Guidata dal presidente Battilocchio, la delegazione si concentra sulle radici di un modello che si sta estendendo in altre aree. Qui, l’attenzione si trasforma in azione, con l’obiettivo di proporre soluzioni efficaci e durature per il rilancio delle periferie italiane, a partire da Caivano e Scampia.

Al via la missione esterna della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie: una delegazione di parlamentari, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio (Forza Italia) si è recata nel territorio di Caivano e Scampia. "Stiamo seguendo con particolare attenzione Caivano, poiché da qui è partito un modus operandi che, considerando le specificità delle varie situazioni, si sta già replicando in altre aree periferiche del Paese. Qui, con un'azione efficace e celere, il cambiamento è oggettivamente in corso", ha detto il parlamentare azzurro.

