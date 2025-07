LIVE Alle 21 Portogallo-Italia | le azzurre vanno a caccia dei quarti

Stasera alle 21, Portogallo-Italia: le azzurre scendono in campo per confermare il loro ottimo avvio e conquistare un posto nei quarti di finale. Dopo la vittoria d’esordio contro il Belgio, il team del ct Soncin punta a un altro successo che spalancherebbe le porte alla fase successiva, portando entusiasmo e speranza tra tifosi e appassionati. Non perdete questa sfida decisiva: le nostre ragazze sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia!

Dopo il successo al debutto contro il Belgio, le ragazze del ct Soncin cercano un bis che garantirebbe loro la certezza di partecipare alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Portogallo-Italia: le azzurre vanno a caccia dei quarti

In questa notizia si parla di: portogallo - italia - azzurre - vanno

Mattarella: "Italia e Portogallo accomunate da data del 25 Aprile" - Il 25 aprile segna un'importante data per Italia e Portogallo, rappresentando il ricordo di battaglie per la democrazia e la libertĂ .

La comunitĂ italiana a Ginevra a sostegno delle nostre Azzurre ? https://tinyurl.com/42kpahcw Questa sera ore 21 in diretta su Rai 2 Portogallo-Italia, seconda gara del Gruppo B dell'Europeo #FIGC #WEURO2025 Vai su X

(Adnkronos) - La Nazionale italiana di calcio femminile torna in campo agli Europei in Svizzera. Oggi, lunedì 7 luglio, l'Italia affronta il Portogallo nella seconda partita del Girone B di Euro Women 2025. Le azzurre del ct Soncin arrivano dal convincente succes - facebook.com Vai su Facebook

Italia - Portogallo agli Europei di Calcio femminile 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; DIRETTA: Portogallo-Italia femminile LIVE! Aggiornamenti in tempo reale sul secondo match delle azzurre agli Europei; LIVE Alle 21 Portogallo-Italia: le azzurre vanno a caccia dei quarti.

LIVE Alle 21 Portogallo-Italia: le azzurre vanno a caccia dei quarti - Dopo il successo al debutto contro il Belgio, le ragazze del ct Soncin cercano un bis che garantirebbe loro la certezza di partecipare alla fase a eliminazione diretta ... Secondo gazzetta.it

L'Italia affronta il Portogallo nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Femminile - L'Italia affronta il Portogallo nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo Femminile Vincere per dare continuità e proiettarsi verso i quarti di finale dell'Europeo Femminile. Da calciomercato.com