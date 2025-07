Parit224 di genere roccella sta rivoluzionando il panorama imprenditoriale italiano: quasi 9.000 aziende hanno già ottenuto la certificazione, superando gli obiettivi del PNRR per il 2026. Secondo Il Sole 24 Ore, questa certificazione è ormai la quarta più diffusa tra le imprese italiane, un risultato straordinario considerando che il progetto ha appena iniziato il suo cammino. È indubbio che questo trend rappresenta una svolta epocale verso un futuro più equo e sostenibile.

«Sono già quasi novemila, secondo il nuovo aggiornamento dei dati, le imprese e le organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere. E come rivela Il Sole 24 ore, considerando il numero delle singole sedi censito da Accredia, questo tipo di certificazione è la quarta per diffusione tra le aziende: un risultato incredibile, se si considera che essendo un progetto Pnrr esiste da pochissimo tempo rispetto alle certificazioni storiche, come quella sui sistemi di gestione per la qualità, quella ambientale o quella legata alla sicurezza sul lavoro». È quanto si legge in una nota del ministero per le Pari Opportunità, che rivendica come «il target fissato dal Pnrr per giugno 2026 sia stato abbondantemente superato con ampio anticipo».