Maurizio Ganz sul futuro dell'Inter | Ripartire da Chivu vuol dire solo una cosa Lautaro? Sarà un trascinatore

Maurizio Ganz, ex attaccante e grande osservatore dell’Inter, analizza il futuro dei nerazzurri con ottimismo e realismo. Intervistato alla FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, Ganz evidenzia come ripartire da Chivu sia una scelta strategica e come Lautaro sia ormai un vero trascinatore. Le sue parole invitano a guardare avanti con fiducia, credendo che la forza del gruppo possa ancora fare la differenza nel prossimo ciclo.

Maurizio Ganz, ex attaccante dell' Inter, ha recentemente commentato la stagione appena conclusa e le prospettive future per il club nerazzurro. Intercettato durante il FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Treviso, Ganz ha sottolineato l'importanza di una stagione che ha visto l'Inter arrivare fino alla fine, purtroppo fermandosi a un passo dalla storia: «Quando fai una stagione così e arrivi fino alla fine sei a un passo dalla storia», ha affermato l'ex giocatore. Ganz ha poi elogiato il Paris Saint-Germain, squadra che ha sconfitto l'Inter, definendola «meravigliosa, allenata in modo spettacolare».

